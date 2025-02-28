Mardin'de Uyuşturucu Operasyonunda 4 Şüpheli Tutuklandı
Mardin'in Kızıltepe ve Mazıdağı ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalanarak tutuklandı, 5 kilogram esrar ele geçirildi.
Mardin'in Kızıltepe ve Mazıdağı ilçelerinde zehir tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 4 şüpheli tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Mardin İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü, Kızıltepe ve Mazıdağı ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde satıcısı 4 şahsı yakaladı. Yapılan aramada 5 kilogram esrar ele geçirildi. Yakalanan 4 şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - MARDİN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa