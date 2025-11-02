Mardin'de Uyuşturucu Operasyonu: 8 Gözaltı

Mardin'de polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerce Nusaybin ilçesinde yürütülen çalışmalar kapsamında belirlenen 4 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Adreslerde yapılan aramalarda 691,90 gram eroin, 7,03 gram esrar, 2 hassas terazi, 2 ruhsatsız tabanca, 2 tabanca şarjörü, 15 fişek ve 1 uyuşturucu aparatı ele geçirildi. Ayrıca uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 850 Euro'ya el konuldu.

Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. - MARDİN