Mardin'de uyuşturucu operasyonunda 33 şüpheli yakalandı

Güncelleme:
Mardin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında, 814 gram metamfetamin, 276 gram bonzai, 623 adet ecstasy hap, 26 gram kokain, 21 gram esrar ve diğer uyuşturucu maddeler ele geçirilirken 33 şüpheli gözaltına alındı.

Mardin'de kent genelinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 33 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü. Kent genelinde 1-7 Aralık'ta düzenlenen operasyonlarda, 814 gram metamfetamin, 276 gram bonzai, 623 adet ecstasy hap, 26 gram kokain, 21 gram esrar, 6 sentetik ecza ve 1 adet hassas terazi ele geçirilirken 33 şüpheli yakalandı. - MARDİN

Haberler.com
