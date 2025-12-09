Mardin'de uyuşturucu operasyonunda 33 şüpheli yakalandı
Mardin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında, 814 gram metamfetamin, 276 gram bonzai, 623 adet ecstasy hap, 26 gram kokain, 21 gram esrar ve diğer uyuşturucu maddeler ele geçirilirken 33 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü. Kent genelinde 1-7 Aralık'ta düzenlenen operasyonlarda, 814 gram metamfetamin, 276 gram bonzai, 623 adet ecstasy hap, 26 gram kokain, 21 gram esrar, 6 sentetik ecza ve 1 adet hassas terazi ele geçirilirken 33 şüpheli yakalandı. - MARDİN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa