Mardin'de Trafik Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Mardin'de otomobilin çarpması sonucu bir kişinin hayatını kaybettiği kaza anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, 2 Ekim Perşembe günü Kızıltepe ilçesi Turgut Özal Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, plakası belirlenemeyen otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Berivan Duman'a (32) çarptı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, kazada Berivan Duman'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Görüntülerde, Duman'ın yaya geçidine geldiği sırada hızla gelen otomobilin çarpmasıyla yola savrulduğu anlar yer alıyor. Olayın ardından gözaltına alınan sürücü, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. - MARDİN