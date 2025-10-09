Haberler

Mardin'de Trafik Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir otomobilin çarpması sonucu Berivan Duman hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Mardin'de otomobilin çarpması sonucu bir kişinin hayatını kaybettiği kaza anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, 2 Ekim Perşembe günü Kızıltepe ilçesi Turgut Özal Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, plakası belirlenemeyen otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Berivan Duman'a (32) çarptı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, kazada Berivan Duman'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Görüntülerde, Duman'ın yaya geçidine geldiği sırada hızla gelen otomobilin çarpmasıyla yola savrulduğu anlar yer alıyor. Olayın ardından gözaltına alınan sürücü, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
