Mardin'de Trafik Kazası: 4 Yaralı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, İpekyolu üzerinde Çölova Mahallesi mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 46 ADL 451 plakalı otomobil kontrolden çıkarak tarlaya uçtu. Kazada araçta bulunan 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN