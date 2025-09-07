Mardin'de Trafik Kazası: 4 Yaralı

Mardin'in Artuklu ilçesinde hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Dara-Ambar Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 47 ACB 986 plakalı hafif ticari araç ile plakası belirlenemeyen motosiklet çarpıştı. Kazada, 4 kişi yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - MARDİN