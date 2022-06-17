Otomobillerin çarpıştığı kazada 1'i çocuk 4 kişi yaralandı

MARDİN Mardin'in Kızıltepe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Kızıltepe ilçesine bağlı Küçükboğaziye Mahallesi'nde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i çocuk 3 yetişkin olmak üzere toplamda 4 kişi yaralandı. Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince araçların içinde sıkışan yaralılar kurtarılarak sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapıldı. Yaralılar, hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.