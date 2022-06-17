Otomobillerin çarpıştığı kazada 1'i çocuk 4 kişi yaralandı
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Otomobillerin çarpıştığı kazada 1'i çocuk 4 kişi yaralandıMARDİN Mardin'in Kızıltepe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında1'i çocuk 4 kişi yaralandı.
Otomobillerin çarpıştığı kazada 1'i çocuk 4 kişi yaralandı
MARDİN Mardin'in Kızıltepe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında1'i çocuk 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgilere göre, Kızıltepe ilçesine bağlı Küçükboğaziye Mahallesi'nde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i çocuk 3 yetişkin olmak üzere toplamda 4 kişi yaralandı. Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince araçların içinde sıkışan yaralılar kurtarılarak sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapıldı. Yaralılar, hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İhlas Haber Ajansı / Kübra Nur Atik - 3. Sayfa