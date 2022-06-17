Otomobillerin çarpıştığı kazada 1'i çocuk 4 kişi yaralandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Otomobillerin çarpıştığı kazada 1'i çocuk 4 kişi yaralandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:

Otomobillerin çarpıştığı kazada 1'i çocuk 4 kişi yaralandıMARDİN Mardin'in Kızıltepe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

Otomobillerin çarpıştığı kazada 1'i çocuk 4 kişi yaralandı

MARDİN Mardin'in Kızıltepe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Kızıltepe ilçesine bağlı Küçükboğaziye Mahallesi'nde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i çocuk 3 yetişkin olmak üzere toplamda 4 kişi yaralandı. Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince araçların içinde sıkışan yaralılar kurtarılarak sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapıldı. Yaralılar, hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İhlas Haber Ajansı / Kübra Nur Atik - 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title