Mardin'de trafik kazası: 4 kişi yaralandı

Mardin'in Midyat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, ilçenin Acırlı Kavşağında M.K., idaresindeki 56 AAF 116 plakalı pikap ile M.E.İ., idaresindeki 47 LB 457 plakalı pikap çarpıştı. Sürücülerle birlikte A.İ. ve F.K., yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Midyat Devlet Hastanesine sevk edildi.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. - MARDİN