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Mardin'de trafik kazası: 3 ölü, 5 yaralı

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Mardin'in Dargeçit ilçesinde kontrolünü kaybeden hafif ticari aracın takla atması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Mardin'in Dargeçit ilçesinde 34 CCT 509 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Kazada yaralanan Fatma Enücük, Hacı Enücük, Veysel Enücük, Özge Enücük, Yusuf Zeyd Enücük yapılan ilk müdahalenin ardından Midyat Devlet Hastanesine kaldırılırken, hayatını kaybeden Halime Tan, Eyüp Tan ve Hatice Tan'ın cezaleri de hastanenin morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Mardin'de trafik kazası: 3 ölü, 5 yaralı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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