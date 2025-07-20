Mardin'de Trafik Kazası: 1 Yaralı

Mardin'de Trafik Kazası: 1 Yaralı
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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Mardin'de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kızıltepe ilçesi Ersoylu Mahallesi'nde sürücülerinin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu iki otomobil çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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