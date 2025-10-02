Mardin'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı

Mardin'in Midyat ilçesinde otomobil ile açık kasa motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Midyat-Dargeçit karayolunda meydana geldi. 16 RS 058 plakalı otomobil ile açık kasa motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklette bulunan Abdulbaki Eroğlu (60) olay yerinde hayatını kaybetti. Mehmet Salih Eroğlu (19), Ömer Özmen (30), Demet Özmen (28) ve 10 aylık bebek Melih Özmen yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Midyat Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN