Mardin'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı

Mardin'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı
Güncelleme:
Mardin'in Midyat ilçesinde otomobil ile açık kasa motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Mardin'in Midyat ilçesinde otomobil ile açık kasa motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Midyat-Dargeçit karayolunda meydana geldi. 16 RS 058 plakalı otomobil ile açık kasa motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklette bulunan Abdulbaki Eroğlu (60) olay yerinde hayatını kaybetti. Mehmet Salih Eroğlu (19), Ömer Özmen (30), Demet Özmen (28) ve 10 aylık bebek Melih Özmen yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Midyat Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
