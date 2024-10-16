Üye Girişi
Haberler

Mardin'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı

Mardin'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mardin'in Midyat ilçesinde iki kamyonetin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Mardin'in Midyat ilçesinde 2 kamyonetin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Midyat-Dargeçit karayolu üzerindeki Gülveren Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki kamyonet kafa kafaya çarpıştı. Yoldan geçen sürücülerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada her iki araçta bulunan Hasan Çiçek (45), N.A. (43), B.G. (18) ve B.M. (34) yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Midyat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Hasan Çiçek, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler Güvenlik İnceleme Politika 3-sayfa Midyat trafik mardin Kaza

AK Partili isimden Destici'ye gönderme: Bu kararla Cumhurbaşkanımız da mı vatan haini oldu?

"Bu kararla Cumhurbaşkanımız da mı vatan haini oldu?"

 Ağabeyinden kafa karıştıran sözler! Üniversiteli Rojin cinayete mi kurban gitti?

Rojin cinayete mi kurban gitti? Ağabeyinden kafa karıştıran sözler

 İşe, okula gidenler dikkat! İstanbul'da vapur seferleri iptal edildi

İşe, okula gidenler dikkat! Seferler iptal edildi
Kadın cinayetleriyle ilgili sözleri tepki çeken Latif Aydemir, AK Parti'den istifa etti

AK Parti'den istifa etti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Masterchef 16 Ekim yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef'te kaptanlık oyununu kim kazandı? Dün akşam MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? Esra Erol, Fatih Aydın bulundu mu? Fatih Aydın olayı nedir? Fatih öldü mü, öldürüldü mü? Polis memuru eşini öldürdü! Olay ne zaman, nerede oldu? Hasan Yalnızoğlu öldü mü, neden öldü? Hasan Yalnızoğlu kaç yaşında öldü, hastalığı nedir? Mehmet Pişkin neden intihar etti? Mehmet Pişkin kimdir? Aramızda Kalmasın CANLI İZLE! 16 Ekim Aramızda Kalmasın son bölümde neler oldu? MÜGE ANLI ATV CANLI İZLE! 16 Ekim Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir? Müge Anlı'da son bölüm neler oldu? Rojin Kabaiş cinayetinde detaylar! Rojin öldürüldü mü? Milli maç hangi kanalda? Türkiye- Galler maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Canlı izleme linki var mı? İUP maaşları ne zaman yatacak? 16 Ekim İŞKUR İUP maaşları artacak mı, ne kadar oldu?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.