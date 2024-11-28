Üye Girişi
Haberler
Bakan Tunç'tan İmralı-DEM görüşmesi açıklaması: Henüz netleşmedi

DEM Parti, İmralı'ya ne zaman gidiyor? Bakan Tunç'tan açıklama var

 Sahte dolar nasıl ayırt edilir? Canlı yayında testle anlattı

Sahte dolar, gerçeğinden nasıl ayırt edilir? Canlı yayında testle anlattı

 Suriye'de patlak veren savaşta muhaliflerin ilerleyişi sürüyor

Yanı başımızda patlak veren savaşta son durumu en iyi anlatan görüntü
Villası için ağaçların kesildiği iddia edilmişti! Yücel Arzen'in Suavi için seçtiği şarkı çok manidar

Yücel Arzen'in Suavi için seçtiği şarkı çok manidar

Mardin'de Trafik Kazası: 1’i Ağır 5 Yaralı

Mardin'de Trafik Kazası: 1’i Ağır 5 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mardin'de meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 5 kişi yaralandı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atan otomobilin içinde bulunan yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Mardin'de otomobil takla attı: 1'i ağır 5 yaralı

MARDİN - Mardin'de meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, gece saatlerinde Artuklu-Kızıltepe karayolu Organize Sanayi Bölgesinde 34 CZA 027 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve kolluk kuvveti sevk edildi.

Kazada yaralanan 5 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. Yaralılardan birinin durumu ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET KURĞA - 3.Sayfa
img

Devasa IPTV ağı çökertildi
img

Putin, elindeki en güçlü silahla tehdit etti: Toz olursunuz
img

Türkiye'den sınırımızda başlayan savaşla ilgili ilk açıklama
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

AZ Alkmaar Galatasaray maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! AZ Alkmaar Galatasaray golleri kim attı, canlı maç anlatımı! Yeni infaz düzenlemesi çıktı mı, ne zaman çıkacak? UEFA ülke puanı GÜNCEL SIRALAMA! Lyon küme düştü mü? AZ Alkmaar hangi ülkenin takımı, hangi ligde oynuyor? AZ hangi takım, açılımı ne? Perşembe hangi diziler var? 28 Kasım Perşembe TV'de bu akşamki diziler Beşiktaş Maccabi Tel Aviv 11'i! Beşiktaş'ın Maccabi Tel Aviv maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? AZ Alkmaar Galatasaray 11'i! Galatasaray'ın AZ Alkmaar maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? Beşiktaş Maccabi Tel Aviv CANLI izle! (ŞİFRESİZ) BJK Maccabi Tel Aviv maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? IPTV çöktü mü, kapandı mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.