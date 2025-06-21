Mardin'de Tır ve Motosiklet Çarpıştı, İki Kardeş Hayatını Kaybetti

Mardin'de Tır ve Motosiklet Çarpıştı, İki Kardeş Hayatını Kaybetti
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Mardin'in Nusaybin ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, tır ile motosikletin çarpışması sonucu 16 yaşındaki Kadir Atay ve 33 yaşındaki ağabeyi Serhat Atay hayatını kaybetti.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde tır ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, abi ve kardeş oldukları öğrenilen 2 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, dün gece saatlerinde ilçenin çıkışında meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen tır ile motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet üzerindeki Kadir Atay (16) ve ağabeyi Serhat Atay (33) yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, küçük kardeş Kadir Atay'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan ağabey Serhat Atay ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Serhat Atay, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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