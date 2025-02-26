Mardin'de Tır ile Cip Çarpıştı: Maddi Hasar Oluştu
Mardin'de Kızıltepe-Nusaybin yolunda meydana gelen kazada tır ile cip çarpıştı. Kazada ölü veya yaralı bulunmazken, araçlarda maddi hasar oluştu.
Mardin'de tır ile cip çarpıştı. Ölen ya da yaralananın olmadığı kazada araçlarda maddi hasar meydana geldi.
Alınan bilgilere göre, Kızıltepe- Nusaybin yolunda plakası belirlenemeyen cip ile tır çarpıştı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araçlar çekici yardımı ile kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa