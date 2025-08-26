Mardin'de Taşlı Sopalı Kavga: 4 Yaralı

Mardin'de çıkan taşlı sopalı kavgada 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kızıltepe ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan tartışma taşlı sopalı kavgaya dönüştü. Kavgada K.G. (43), M.G. (15), L.A. (30) ve H.A. (19) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı. - MARDİN