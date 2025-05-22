Mardin'de Tarlaya Yuvarlanan Otomobilde 2 Yaralı

Mardin'de Tarlaya Yuvarlanan Otomobilde 2 Yaralı
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Mardin'in Mazıdağı ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye sevk edilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Mardin'de tarlaya yuvarlanan otomobilde 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Mazıdağı ilçesi Evciler Mahallesi'nde 21 EF 109 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki tarlaya devrildi. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Mazıdağı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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