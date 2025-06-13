Mardin'de Sulama Kanalında Boğulan Genç Hayatını Kaybetti

Mardin'de Sulama Kanalında Boğulan Genç Hayatını Kaybetti
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Mardin'in Derik ilçesinde sulama kanalına giren Suriye uyruklu 22 yaşındaki Muaaffak Mahmut boğularak hayatını kaybetti. Arama kurtarma ekipleri, gencin cansız bedenine sabaha karşı ulaştı.

Mardin'de sulama kanalına giren Suriye uyruklu 22 yaşındaki genç boğularak hayatını kaybetti.

Olay, Derik ilçesine bağlı Kovalı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde sulama kanalına giren Muaaffak Mahmut bir süre sonra suda kayboldu. İhbar üzerine bölgeye AFAD ve Van Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler tarafından gece boyunca sürdürülen arama çalışmalarında, gencin cansız bedenine sabaha karşı ulaşıldı. Hayatını kaybeden Muaaffak Mahmut'un cenazesi, otopsi yapılmak üzere Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme devam ediyor. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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