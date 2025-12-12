Mardin'de Resul Derin'i sopayla öldüren 2 sanığa ağırlaştırılmış müebbet

Mardin'in Artuklu ilçesinde Resul Derin'i sopayla darbederek öldürdükleri gerekçesiyle yargılanan 2 sanık, "tasarlayarak kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Mardin 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar Abdulvahap Acet ve Selahattin Acet, taraf avukatları ve maktulün yakınları katıldı. Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında sanıkların cezalandırılması ve tutukluluk hallerinin devamı yönünde görüş bildirdi. Sanıklar suçlamayı kabul etmeyerek tahliyelerini talep ederken, maktul Resul Derin'in yakınları da sanıkların cezalandırılmasını istedi. Mahkeme heyeti, sanık Abdulvahap Acet ve Selahattin Acet'e ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası vererek tutukluluk hallerinin devamına hükmetti.

Olay, 21 Haziran 2024 tarihinde merkez Artuklu ilçesi 13 Mart Mahallesi'nde meydana gelmişti. İddiaya göre, daha önce aralarında husumet bulunan iki aile, bir akaryakıt istasyonunda karşılaştı. Araçtan inen Abdulvahap Acet ve Selahattin Acet, Resul Derin ile tartışmaya başladı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda, Resul Derin sopa ile başına aldığı darbeler sonucu ağır yaralandı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Derin, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. - MARDİN