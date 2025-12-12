Haberler

Mardin'de Resul Derin'i sopayla öldüren 2 sanığa ağırlaştırılmış müebbet

Mardin'de Resul Derin'i sopayla öldüren 2 sanığa ağırlaştırılmış müebbet
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mardin'in Artuklu ilçesinde, sopayla darbederek öldürdükleri Resul Derin için yargılanan iki sanık, 'tasarlayarak kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Olay, iki aile arasındaki husumet nedeniyle meydana geldi.

Mardin'in Artuklu ilçesinde Resul Derin'i sopayla darbederek öldürdükleri gerekçesiyle yargılanan 2 sanık, "tasarlayarak kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Mardin 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar Abdulvahap Acet ve Selahattin Acet, taraf avukatları ve maktulün yakınları katıldı. Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında sanıkların cezalandırılması ve tutukluluk hallerinin devamı yönünde görüş bildirdi. Sanıklar suçlamayı kabul etmeyerek tahliyelerini talep ederken, maktul Resul Derin'in yakınları da sanıkların cezalandırılmasını istedi. Mahkeme heyeti, sanık Abdulvahap Acet ve Selahattin Acet'e ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası vererek tutukluluk hallerinin devamına hükmetti.

Olay, 21 Haziran 2024 tarihinde merkez Artuklu ilçesi 13 Mart Mahallesi'nde meydana gelmişti. İddiaya göre, daha önce aralarında husumet bulunan iki aile, bir akaryakıt istasyonunda karşılaştı. Araçtan inen Abdulvahap Acet ve Selahattin Acet, Resul Derin ile tartışmaya başladı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda, Resul Derin sopa ile başına aldığı darbeler sonucu ağır yaralandı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Derin, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Karadeniz'de 4.1, Akdeniz'de 4.2 büyüklüğünde deprem

İki denizimizde dakikalar içinde peş peşe depremler
Rusya, Ukrayna'nın Odessa kentine saldırı düzenledi, Türk gemisi isabet aldı

Karadeniz'de gerilim tırmanıyor! Rusya, Türk yük gemisini vurdu
Arkadaşı sorguda itiraf etti: Tuğyan, Güllü'yü itti

Sorgusunda cinayeti itiraf etti: Güllü'yü o isim iterek öldürdü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kayseri'de bir kadını öldüren zanlı, boşanma aşamasındaki karısının evinin kapısını baltayla kırmaya çalışmış

Eşi başkasını katledince kurtulmuştu! Vahşetten bir detay kan dondurdu
Ela Rümeysa Cebeci'den Mehmet Akif Ersoy iddiasına yanıt

Ela Rümeysa Cebeci'den Mehmet Akif Ersoy iddiasına yanıt
Bolu Belediye Başkanı Özcan, Kabe'den video mesaj paylaştı

Kutsal topraklardan bu videoyu paylaştı
Dehşete düşüren görüntü: İki kardeşi gözünü kırpmadan öldürdü

İki kardeşi gözünü kırpmadan öldürdü
Kayseri'de bir kadını öldüren zanlı, boşanma aşamasındaki karısının evinin kapısını baltayla kırmaya çalışmış

Eşi başkasını katledince kurtulmuştu! Vahşetten bir detay kan dondurdu
Mustafa Sarıgül'ün gelini Revna'dan dudak uçuklatan talep

Sarıgül'ün gelininin milyarlık talebi ağızları açık bıraktı
Görüntüler tarihi çarşıdan! Turist taklidi yapınca ikram yağdı

Tepki çeken uygulama! Turist taklidi yapınca ikram yağdı
THY'nin 50 yıl önce düşen 'Bursa' uçağının sırrı çözülüyor

50 yıllık gizem çözüldü mü? Düşen uçağın enkazına Youtuber ulaştı
Evrim Akın programdan çıkartıldı! Bakın yeni sunucu kim oldu

Evrim Akın programdan çıkartıldı! Bakın yeni sunucu kim oldu
Ersoy'un 'Çok net bir siyasi operasyon' ifadesi AK Partili ismi küplere bindirdi

Hakimlik ifadesinde sarf ettiği cümle AK Partili ismi küplere bindirdi
Yürekleri ısıtan görüntüler! Kamyonu ile oynayan çocuğu görünce yaptığına bakın

Kamyonu ile oynayan çocuğu görünce yaptığına bakın
Bir ilkin yaşandığı asgari ücret pazarlığında birinci tur sona erdi

Bir ilkin yaşandığı asgari ücret pazarlığında birinci tur sona erdi
Güllü vefatından 3 gün önce 42 yıllık dostundan yardım istemiş: Bunlar beni öldürecek

Güllü vefatından 3 gün önce 42 yıllık dostundan yardım istemiş
title