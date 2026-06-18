Mardin'de silahlı kavga: 1'i ağır 4 yaralı

Mardin'in Artuklu ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Olay, Yolbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kavgada Cemil İ. (35), Mahsum İ. (30), Mehmet İ. (55) ve Abdulbah İ. (24) yaralandı.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan 35 yaşındaki Cemil İ.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay ile ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı