Mardin'de Seyyar Satıcıda Kaçak Bıçaklar Ele Geçirildi

Mardin'in Ömerli ilçesinde polis ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde, seyyar satıcılık yapan bir şahsın tezgahında kelebek ve sustalı bıçaklar ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Ömerli İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince ilçe genelinde düzenlenen uygulamalarda, seyyar satış yapan bir kişinin sattığı ürünler arasında 4 adet kelebek ve 3 adet sustalı bıçak bulundu. Bıçaklara el konulurken şahıs hakkında, 6136 sayılı kanun kapsamında adli işlem başlatıldı. - MARDİN