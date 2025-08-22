Mardin'de Seyir Halindeki Otomobil Alev Aldı

Mardin'de Seyir Halindeki Otomobil Alev Aldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mardin'in Artuklu ilçesinde seyir halindeki bir Volkswagen marka otomobil alev aldı. Sürücü, aracını yol kenarına çekerek itfaiye ekiplerine haber verdi. Yangın kontrol altına alındı, araçta maddi hasar meydana geldi.

Mardin'in Artuklu ilçesinde seyir halindeki bir otomobil alev aldı.

Edinilen bilgilere göre, gece saatlerinde Yenişehir Mahallesi Ravza Caddesi'nde seyir halinde olan Volkswagen marka 33 APV 206 plakalı otomobilde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Durumu fark eden sürücü aracı yol kenarına çekerek itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.

Yangın sonucu araçta maddi hasar meydana geldi. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Sıcak hava yürüyüşü engelledi, Hülya Avşar evdeki doğal halini paylaştı

Sıcaktan bunalan Hülya Avşar, doğal halini paylaştı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
AK Partili başkan tutukluk yapan silahıyla oynarken hayatını kaybetti

AK Partili başkan tutukluk yapan silahıyla oynarken hayatını kaybetti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.