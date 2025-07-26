Mardin'de Sera Yakınındaki Yangın Kontrol Altına Alındı

Mardin'de Sera Yakınındaki Yangın Kontrol Altına Alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mardin'in Artuklu ilçesinde seranın çevresindeki otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında can kaybı veya yaralanma olmadığı bildirildi.

Mardin'in Artuklu ilçesinde seranın yakınındaki otluk alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın, Ortaköy Mahallesi'nde bulunan bir seranın çevresindeki otluk alanda çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Yağmur Taktaş'ın otopsi raporu savcılığa ulaştı! Sevgilisi hakkında yakalama kararı

Otopsi raporu kan dondurdu! Ünlü fenomenin sevgilisine yakalama kararı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Süper Lig devinde Nuri Şahin sesleri

Süper Lig devinde Nuri Şahin sesleri
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.