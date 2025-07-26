Mardin'de Sera Yakınındaki Yangın Kontrol Altına Alındı

Mardin'in Artuklu ilçesinde seranın yakınındaki otluk alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın, Ortaköy Mahallesi'nde bulunan bir seranın çevresindeki otluk alanda çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN