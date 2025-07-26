Mardin'de Sera Yakınındaki Yangın Kontrol Altına Alındı
Mardin'in Artuklu ilçesinde seranın çevresindeki otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında can kaybı veya yaralanma olmadığı bildirildi.
Mardin'in Artuklu ilçesinde seranın yakınındaki otluk alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangın, Ortaköy Mahallesi'nde bulunan bir seranın çevresindeki otluk alanda çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa