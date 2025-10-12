Haberler

Mardin'de Şarampole Devrilen Otomobilin Sürücüsü Yaralandı

Mardin'de Şarampole Devrilen Otomobilin Sürücüsü Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Midyat-Nusaybin yolunda meydana gelen kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir otomobil şarampole devrildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Mardin'in Midyat ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Midyat- Nusaybin yolunda plakası henüz belirlenemeyen bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Devrilen otomobil ise olay yerine gelen ekipler tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'in attığı imzanın arkasında durması sağlanmalı

Erdoğan'dan Mısır'daki zirve öncesi tarihi İsrail çağrısı
Türkiye'nin dev markası 10 yıldır aktif olduğu ülkeden çekildi

Türkiye'nin dev markası 10 yıldır hizmet verdiği ülkeden çekildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İspanya, Arda Güler'i konuşuyor: Bulgar duvarını yıktı

Tüm ülke Arda'yı konuşuyor! Atılan manşetleri görmeniz lazım
Türkiye'nin dev markası 10 yıldır aktif olduğu ülkeden çekildi

Türkiye'nin dev markası 10 yıldır hizmet verdiği ülkeden çekildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.