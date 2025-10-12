Mardin'de Şarampole Devrilen Otomobilin Sürücüsü Yaralandı
Midyat-Nusaybin yolunda meydana gelen kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir otomobil şarampole devrildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Mardin'in Midyat ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Midyat- Nusaybin yolunda plakası henüz belirlenemeyen bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Devrilen otomobil ise olay yerine gelen ekipler tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa