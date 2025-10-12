Mardin'de Şarampole Devrilen Otomobilin Sürücüsü Yaralandı

Mardin'in Midyat ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Midyat- Nusaybin yolunda plakası henüz belirlenemeyen bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Devrilen otomobil ise olay yerine gelen ekipler tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN