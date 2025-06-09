Mardin'de Saman Yüklü Tır Yandı

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde saman yüklü tır yanarak kullanılamaz hale geldi.

Mazıdağı ilçesi Aksu Mahallesi mevkiisinde sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilmeyen saman yüklü tırda, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Tırın yandığını gören sürücünün ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri güvenlik önlemleri alarak yangına müdahale etti. Ekipler, yangını kontrol altına aldı. Yangın nedeniyle tır tamamen kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeniyle inceleme başlatıldı. - MARDİN