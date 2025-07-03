Mardin'de Rehin Alma Olayı: Şahıs Gözaltına Alındı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde evinde eşi ve çocuklarını rehin alan şahıs gözaltına alındı.

Mezopotamya Mahallesi M.S. (25), eşi ve çocuklarını bıçak zoruyla rehin almıştı. Yapılan görüşmelerin ardından M.S., rehin tuttuğu eşini ve çocuklarını serbest bırakarak polise teslim oldu. Gözaltına alınan şahıs emniyete götürülürken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN