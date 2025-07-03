Mardin'de Rehin Alma Olayı: Şahıs Gözaltına Alındı
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, bıçak zoruyla eşi ve çocuklarını rehin alan M.S. (25) polise teslim oldu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde evinde eşi ve çocuklarını rehin alan şahıs gözaltına alındı.
Mezopotamya Mahallesi M.S. (25), eşi ve çocuklarını bıçak zoruyla rehin almıştı. Yapılan görüşmelerin ardından M.S., rehin tuttuğu eşini ve çocuklarını serbest bırakarak polise teslim oldu. Gözaltına alınan şahıs emniyete götürülürken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa