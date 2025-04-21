Mardin'de Polise Çarpan Sürücü Yakalandı

Mardin'de polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü polise böyle çarpıp kaçtı

MARDİN - Mardin'de polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü, uygulama noktasında yola kapan atan polis memuruna çarpıp kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü tarafından planlı yürütülen operasyon kapsamında, Cizre istikametinden Nusaybin ilçesine giriş istikametinde uygulama noktasında şüpheli bir araç, dur ihtarına uymayarak atılan kapandan kurtulmak amacıyla Nusaybin ilçesi Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliğinde görevli polis memuru A.Y.Ö'ye çarpıp kaçtı. Ağır yaralanan polis, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Nusaybin Devlet Hastanesine sevk edildi.

Şüpheli şahıs ise polisin çalışması sonucu yakalandı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.