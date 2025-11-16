Mardin'de Pikap Devrildi: 6 Yaralı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde kontrolden çıkan pikabın devrilmesi sonucu 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.

Kaza, Nusaybin-Midyat karayolu Karasu mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 44 LY 176 plakalı pikap, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak devrildi. İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada C.B. (9), D.B. (10), S.B. (35), F.B. (38), C.A. (45) ve M.S.B. (58) yaralandı. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN