Mardin'de Parktaki Ağaçlara Zarar Veren Gençler Güvenlik Kamerasında
Mardin'in Mazıdağı ilçesinde bir çocuk oyun parkında ağaçlara zarar veren 3 genç güvenlik kamerasına yakalandı. Zabıta ekipleri şahıslar hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunacak.
Mardin'in Mazıdağı ilçesinde park alanındaki ağaçlara zarar veren bir grup genç, güvenlik kamerasına yakalandı.
Mazıdağı ilçesinde bulunan çocuk oyun parkına gelen 3 kişi parktaki bir ağacın yanına gidip, ağacın dalını kopardı. Çevreye zarar veren şahıslar, güvenlik kamerasına yakalandı. Zabıta ekipleri, şahıslar hakkında savcılıkta suç duyurusunda bulunacağını bildirdi. - MARDİN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa