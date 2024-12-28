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Mardin'de Park Halindeki Otomobil Alev Aldı

Mardin'de Park Halindeki Otomobil Alev Aldı
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Mardin'in Artuklu ilçesinde park halindeki bir otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı, ancak otomobilde büyük ölçüde maddi hasar oluştu. Olayda ölen veya yaralanan olmadı.

Mardin'in Artuklu ilçesinde park halindeki otomobil bir anda alev topuna dönerek büyük ölçüde maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde 13 Mart Mahallesinde park halindeki 47 DT 474 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülen yangın sonucu otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Ölen ya da yaralanın olmadığı yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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