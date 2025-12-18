Mardin'de lüks otomobil alev alev yandı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde park halindeki lüks otomobil alev alev yandı.

Olay 8 Mart Mahallesi'nde bir sitenin önünde meydana geldi. Park halindeki 06 FS 8807 plakalı lüks otomobil henüz bilinmeyen nedenden alev aldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alınarak söndürülen yangında ölen ya da yaralanan olmazken araç kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - MARDİN