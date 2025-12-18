Mardin'de lüks otomobil alev alev yandı
Mardin'in Nusaybin ilçesinde park halindeki bir lüks otomobil, henüz bilinmeyen bir sebeple alev aldı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı, araç kullanılamaz hale geldi.
Mardin'in Nusaybin ilçesinde park halindeki lüks otomobil alev alev yandı.
Olay 8 Mart Mahallesi'nde bir sitenin önünde meydana geldi. Park halindeki 06 FS 8807 plakalı lüks otomobil henüz bilinmeyen nedenden alev aldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alınarak söndürülen yangında ölen ya da yaralanan olmazken araç kullanılamaz hale geldi.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - MARDİN
