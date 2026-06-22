Mardin'de otomobilin çarptığı yaya öldü

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde otomobilin çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti.

Kızıltepe-Artuklu kara yolunun Turgut Özal Mahallesi mevkiinde dün, yolun karşısına geçmeye çalışan Kamile Günsever'e (78) otomobil çarptı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan yaşlı kadın ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Günsever, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı