Mardin'de Otomobilin Çarptığı Kadın Hayatını Kaybetti
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen 32 yaşındaki Berivan Duman'a otomobil çarptı. Olayda Duman hayatını kaybetti ve kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaza, akşam saatlerinde Kızıltepe ilçesi Turgut Özal Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, plakası belirlenemeyen otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Berivan Duman'a (32) çarptı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, kazada Berivan Duman'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Duman'ın cansız bedeni morga kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN
