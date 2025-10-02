Haberler

Mardin'de Otomobilin Çarptığı Kadın Hayatını Kaybetti

Mardin'de Otomobilin Çarptığı Kadın Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen 32 yaşındaki Berivan Duman'a otomobil çarptı. Olayda Duman hayatını kaybetti ve kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Mardin'de yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Kızıltepe ilçesi Turgut Özal Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, plakası belirlenemeyen otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Berivan Duman'a (32) çarptı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, kazada Berivan Duman'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Duman'ın cansız bedeni morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Aziz İhsan Aktaş'ın mal varlığına el konuldu, şirketlerine kayyum atandı

İtirafçı iş insanının şirketlerine kayyum! Mal varlıklarına el konuldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Minguzzi davasında sanıklara engelli raporu alındı, tansiyon yükseldi

Minguzzi davasında sanıklara engelli raporu alındı, tansiyon yükseldi
Trump'ın Gazze planına karşı ilk itirazlar yükseldi! Bazı şartları var

Trump'ın Gazze planına karşı ilk itirazlar yükseldi! Bazı şartları var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.