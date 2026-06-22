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Mardin'de otomobilin çarptığı yaşlı kadın ağır yaralandı

Mardin'de otomobilin çarptığı yaşlı kadın ağır yaralandı
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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir otomobilin çarptığı 78 yaşındaki Kamile G. ağır yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, yaralı kadın Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde otomobilin çarptığı yaşlı kadın ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Turgut Özal Mahallesi'nde otomobilin çarptığı 78 yaşındaki Kamile G. (78) ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Kamile G.'ye (78) Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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