Mardin'de Otomobil Çarpışması: 1 Yaralı
Mardin'in Artuklu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucunda bir kişi yaralandı. Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Mardin'in Artuklu ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Edinilen bilgilere göre, dün gece saatlerinde Alakuş Kavşağı'nda 2 otomobilin çarpışması sonucu araçlardan 1'i refüje çıktı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs, ilk müdahalenin ardından ambulansla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. - MARDİN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa