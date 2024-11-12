Mardin'de Otobüs ve Minibüs Çarpıştı: 2 Yaralı

Mardin'in Artuklu ilçesinde otobüs ile minibüsün çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Sabah saatlerinde Akıncı Mahallesinde 34 EED 181 plakalı otobüs ile plakası belirlenemeyen minibüs çarpıştı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada, araç içerisinde sıkışan yaralılar, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Yaralılar, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN