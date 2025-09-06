Haberler

Mardin'de Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor

Mardin'de Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mardin'in Savur ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına itfaiye ve orman ekipleri müdahale ediyor. Ekipler, yangın sırasında hayatta kalan kaplumbağalara su verdi.

Mardin'in Savur ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına ekiplerin müdahalesi devam ediyor. Ekipler, müdahale sırasında kaplumbağalara su verdi.

Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Yenilmez ve İçören Mahalleleri arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Mardin Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Öte yandan, orman ekipleri, yangında hayatta kalmaya çalışan kaplumbağalara da su verdi. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Survivor Almeda Baylan gözyaşları içinde boşanma kararı aldığını açıkladı

"Cinsel hayatımızı ifşa etti" iddiası! Survivor'ın yıldızı boşanıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Işıklarda çekilen görüntü izleyenleri ikiye böldü

Işıklarda çekilen görüntü izleyenleri ikiye böldü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.