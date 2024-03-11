Mardin'de okul çevreleri ve servis araçlarında denetim gerçekleştirildi

Mardin'de 63 ekip ve 164 polisin katılımıyla okul çevreleri ve servis araçlarında denetim gerçekleştirildi.

Mardin Emniyet Müdürlüğünce kent genelinde çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik okul çevreleri ile servis araçlarında; 63 ekip ve 164 personelin katılımı ile denetimler gerçekleştirdi.

Uygulamalarda; Bin 379 şahıs ve 318 araç başta olmak üzere, 23 umuma açık iş yeri, 14 okul ve okul çevresi, 21 park, 27 metruk bina ile bahçe denetlendi. - MARDİN