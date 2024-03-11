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Mardin'de okul çevreleri ve servis araçlarında denetim gerçekleştirildi

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Mardin Emniyet Müdürlüğü tarafından çocuk ve gençlerin korunması amacıyla okul çevreleri ve servis araçlarında denetim yapıldı. Denetimlere 63 ekip ve 164 polis katıldı. Bin 379 kişi ve 318 araç kontrol edildi.

Mardin'de 63 ekip ve 164 polisin katılımıyla okul çevreleri ve servis araçlarında denetim gerçekleştirildi.

Mardin Emniyet Müdürlüğünce kent genelinde çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik okul çevreleri ile servis araçlarında; 63 ekip ve 164 personelin katılımı ile denetimler gerçekleştirdi.

Uygulamalarda; Bin 379 şahıs ve 318 araç başta olmak üzere, 23 umuma açık iş yeri, 14 okul ve okul çevresi, 21 park, 27 metruk bina ile bahçe denetlendi. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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