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Mardin'de okul çevreleri ve servis araçlarında denetim gerçekleştirildi

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Mardin Emniyet Müdürlüğü tarafından çocuk ve gençlerin korunması amacıyla okul çevreleri ve servis araçlarında denetim yapıldı. Denetimlerde 134 ekip ve 364 polis görev aldı.

Mardin'de 134 ekip ve 364 polisin katılımıyla okul çevreleri ve servis araçlarında denetim gerçekleştirildi.

Mardin Emniyet Müdürlüğünce il genelinde çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik okul çevreleri ile servis araçlarında; 134 ekip ve 364 personelin katılımı ile denetimler gerçekleştirildi.

Uygulamalarda; 117 okul çevresi başta olmak üzere, 62 kırathane, 48 büfe, 42 park ve bahçe, 23 internet cafe ve oyun salonu, 20 metruk bina, 18 şans oyunu ve ganyan bayii, bin 13 şahıs ve 228 servis aracı denetlendi. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Mardin Güvenlik 3.Sayfa Güncel Haberler

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