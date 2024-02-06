Mardin'de okul çevreleri ve servis araçlarında denetim gerçekleştirildi

Mardin'de 134 ekip ve 364 polisin katılımıyla okul çevreleri ve servis araçlarında denetim gerçekleştirildi.

Mardin Emniyet Müdürlüğünce il genelinde çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik okul çevreleri ile servis araçlarında; 134 ekip ve 364 personelin katılımı ile denetimler gerçekleştirildi.

Uygulamalarda; 117 okul çevresi başta olmak üzere, 62 kırathane, 48 büfe, 42 park ve bahçe, 23 internet cafe ve oyun salonu, 20 metruk bina, 18 şans oyunu ve ganyan bayii, bin 13 şahıs ve 228 servis aracı denetlendi. - MARDİN