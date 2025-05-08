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Mardin'de okul çıkışında silahlı saldırıya uğrayan öğretmen hayatını kaybetti

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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde okul çıkışında silahlı saldırıya uğrayan öğretmen hastanede kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde öğretmen Abdurrahim Yılmaz, okul çıkışında uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.
Alınan bilgilere göre, İpek Mahallesi'nde bulunan Yüzüncü Yıl İlkokulu'nda sınıf öğretmeni olan Abdurrahim Yılmaz (40), okul çıkışında henüz belirlenemeyen nedenle kimliği belirsiz kişi veya kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

Mardin'de okul çıkışında silahlı saldırıya uğrayan öğretmen hayatını kaybetti

OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yılmaz, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından sevk edildiği Kızıltepe Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Mardin'de okul çıkışında silahlı saldırıya uğrayan öğretmen hayatını kaybetti
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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Yorumlar (4)

Haber Yorumlarıdrakula:

bunlar eğitim bile çok da neyse..

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Haber YorumlarıMurathan Karacanlar:

Yazık değil mi? annesi babası belki eşi ve çocukları ne haldeler şimdi. (Ey akıl sahipleri! Sizin için kısasta hayat vardır. Umulur ki böylece hem öldürmekten hem de öldürülmekten korunursunuz.) Bu hüküm uygulanmadığı sürece maalesef bu tür haberler hep olacaktır.

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Haber Yorumlarıcabbar büyüktuna:

Kan davası olabilir diye düşünüyorum hoca oralıysa. Başka sebep gelmiyor aklima

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