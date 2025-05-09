Mardin'de Öğretmen Cinayeti: Şüpheli Gözaltında

Mardin'de okul çıkışında silahlı saldırıya uğrayan ve hayatını kaybeden sınıf öğretmeni Abdurrahim Yılmaz, cinayetinde bir şüpheli şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Kızıltepe ilçesi İpek Mahallesi'nde bulunan 100. Yıl İlkokulu'nda sınıf öğretmeni olarak görev yapan 40 yaşındaki Abdurrahim Yılmaz, dün okul çıkışında silahlı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan Yılmaz, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Saldırının ardından jandarma ekipleri tarafından başlatılan çalışmalar sonucunda şüpheli şahıs İ.E., yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MARDİN