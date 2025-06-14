Mardin'de Motosiklet ve Otomobil Çarpışması: İki Yaralı

Mardin'de Motosiklet ve Otomobil Çarpışması: İki Yaralı
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Mardin'in Midyat ilçesinde açık kasa motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu iki kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Mardin'de otomobil ile açık kasa motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, Midyat Çevreyolu Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre karşıya geçmeye çalışan 47 ADC 974 plakalı açık kasa motosiklet ile 06 NF 270 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklette bulunan Abdurrahman D. ve Muzaffer A. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri ile polis sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra ambulansla Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay ile ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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