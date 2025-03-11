1 Euro ilk kez 40 lirayı aşarak rekor tazeledi

Eurodan tarihi rekor
Tantuni diye at eti yedirmişler! Bakanlık ili de firmayı da ifşa etti

Tantuni diye at eti yedirmişler! Bakanlık ili de firmayı da ifşa etti
Mansur Yavaş, isim vermeden Ekrem İmamoğlu'na yüklendi

Erdoğan'a meydan okuyan İmamoğlu'na ağır gönderme
Türkiye'de en çok kullanılan isimler ve soyisimler belli oldu

İşte Türkiye'de en çok kullanılan isimler ve soyisimler

Mardin'de Motosiklet Kazasında Sürücü Hayatını Kaybetti

Mardin'de Motosiklet Kazasında Sürücü Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde kontrolden çıkan motosikletin refüje çarpması sonucu 25 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde refüje çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Yenikent Mahallesi Kızıltepe Devlet Hastanesi Kavşağında M.B (25) idaresindeki 31 ASJ 912 plakalı motosiklet, kontrolden çıkarak refüje çarptı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada, ağır yaralanan sürücü Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı. M.B burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Galatasaray'da kalmak için dünyaları istiyor
img

Görüntüyü izleyen herkes Bakan Yerlikaya'yı etiketledi
img

Ablası da oyuncu çıktı! Görenler şaşkınlığını gizleyemiyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kürsüye çıkan vekil KKTC'deki fuhuş çarkını ifşa etti

Meclis kürsüsüne çıkan vekilden ülkeyi karıştıracak fuhuş iddiası
Trump'ın kripto para desteği Avrupa'yı endişelendiriyor

Trump'ın kripto para desteği Avrupa'yı endişelendiriyor
Bakanlık 6 sucuk markasını daha ifşa etti

Bakanlık ifşa etti! Bu 6 sucuk markasını evinize sokmayın
Dehşete düşüren görüntü! Polisin kafasını ezmeye çalıştı

Bir kentimizi ayağa kaldıran görüntü! Polisin kafasını ezmeye çalıştı
Bu cesareti nereden alıyorlar? Videoyu izleyen herkes Bakan Yerlikaya'yı etiketledi

Görüntüyü izleyen herkes Bakan Yerlikaya'yı etiketledi
PYD elebaşı Salih Müslim: Biz artık bu devletin ortağıyız

PYD elebaşından tarihi anlaşmaya ilk yorum! Dikkat çeken Öcalan detayı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.