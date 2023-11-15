Mardin'de manav işletmecisi görünümünde uyuşturucu satan şüpheli tutuklandı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde manav işletmecisi görünümünde uyuşturucu satan şüpheli tutuklandı. Yapılan aramalarda 16 kilogram esrar, 26 kök keneviri bitkisi ve hassas terazi ele geçirildi. Şüpheli, adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde manav işletmecisi görünümünde uyuşturucu satan şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı çalışmalarda, okullar bölgesinde manav işletmecisi görünümünde uyuşturucu satan şüphelinin ev, işyeri ve eklentilerinde arama yapıldı.

Aramada, 16 kilogram esrar, hasada hazır 26 kök keneviri bitkisi ve hassas terazi ele geçirildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Manav dükkanı ise mühürlendi.