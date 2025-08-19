Mardin'de Levyeli Kavga: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Mardin'de Levyeli Kavga: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
Güncelleme:
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki grup arasında çıkan kavga sonucunda Hasan Temel (69) ağır kafa travması geçirerek hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki grup arasında çıkan levyeli kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Sanayi Sitesi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada taraflardan Hasan Temel (69) darp edildi. Kafasına aldığı darbeler nedeniyle ağır kafa travması geçiren Temel, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, güvenlik güçleri bölgede geniş çaplı önlem aldı. Temel'in cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
