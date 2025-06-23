Mardin'de Köpeklere Aldırış Etmeden Yürüyen Adam Dikkat Çekti

Mardin'de Köpeklere Aldırış Etmeden Yürüyen Adam Dikkat Çekti
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Mardin'in Artuklu ilçesinde bir vatandaş, etrafını saran köpeklerin saldırgan tutumuna rağmen soğukkanlı bir şekilde yürümeye devam etti. Olay cep telefonuyla kaydedildi ve adamın bu tavrı çevredeki vatandaşların beğenisini topladı.

Mardin'in Artuklu ilçesinde bir kişinin kendisine saldırmaya çalışan köpeklere aldırış etmeden yoluna devam etmesi dikkat çekti.

Olay, Ravza Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokakta yürüyen bir vatandaş, aniden etrafını saran köpeklerin havlamalarına ve saldırı girişimlerine rağmen sakinliğini koruyarak yürümeye devam etti.

Bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, adamın köpeklerin saldırgan tutumuna aldırmadan soğukkanlı şekilde yoluna devam ettiği görülüyor. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmazken, adamın tavrı çevredeki vatandaşların takdirini topladı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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