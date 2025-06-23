Mardin'de Köpeklere Aldırış Etmeden Yürüyen Adam Dikkat Çekti

Mardin'in Artuklu ilçesinde bir kişinin kendisine saldırmaya çalışan köpeklere aldırış etmeden yoluna devam etmesi dikkat çekti.

Olay, Ravza Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokakta yürüyen bir vatandaş, aniden etrafını saran köpeklerin havlamalarına ve saldırı girişimlerine rağmen sakinliğini koruyarak yürümeye devam etti.

Bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, adamın köpeklerin saldırgan tutumuna aldırmadan soğukkanlı şekilde yoluna devam ettiği görülüyor. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmazken, adamın tavrı çevredeki vatandaşların takdirini topladı. - MARDİN