Mardin'de Kontrolden Çıkan Otomobil Devrildi: Sürücü Yaralandı

Mardin'de Kontrolden Çıkan Otomobil Devrildi: Sürücü Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Artuklu ilçesinde meydana gelen kazada, kontrolden çıkan otomobil devrildi. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Mardin'in Artuklu ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, gece saatlerinde Artuklu-Kızıltepe kara yolu İstasyon Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 33 TR 956 plakalı otomobil, seyir halindeyken kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi. Kazada sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Banka yöneticisinden 9 yaşındaki kıza taciz! Anlattıkları kan dondurdu

Banka yöneticisinden 9 yaşındaki kıza taciz! Anlattıkları kan dondurdu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Akaryakıta zam geliyor! İşte yeni fiyatlar

Araç sahipleri dikkat! Yine zam göründü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.