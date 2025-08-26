Mardin'de Kontrolden Çıkan Otomobil Devrildi: Sürücü Yaralandı

Mardin'in Artuklu ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, gece saatlerinde Artuklu-Kızıltepe kara yolu İstasyon Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 33 TR 956 plakalı otomobil, seyir halindeyken kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi. Kazada sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - MARDİN