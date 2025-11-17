Mardin'de Kontrolden Çıkan Cip Şarampole Devrildi: 4 Yaralı
Mardin'in Nusaybin-Mardin kara yolunda meydana gelen kazada, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu cipin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgilere göre, kaza Nusaybin- Mardin kara yolu Çukuryurt Mahallesi mevkisinde meydana geldi. 34 SDK 34 plakalı cip, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada D.I. (3), G.I. (62), M.I. (68) ve M.E.I. (39) yaralandı. Yaralılar, Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa