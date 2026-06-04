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Mardin'de silahlı kavga: 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Mardin'de silahlı kavga: 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki komşu aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde komşu aileler arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Olay, Ersoylu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki komşu aile arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Hasan Ç. (42), Şehmuz Ç. (53), Mehmet Ali S. (30) ve Mehmet Akif Sarıboğa (32) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Mehmet Akif Sarıboğa, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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