Mardin'de Kırık Elektrik Panoları Tehlike Saçıyor

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde kaldırımlar üzerine konulan Dicle Elektrik şirketine ait kapakları kırık ve açık olan elektrik panoları tehlike saçıyor.

Koçhisar Mahallesi Ersoylu Caddesi üzerinde apartman ve iş yerlerinin hemen önündeki kaldırımda bulunan kapakları kırık ve açık olan Dicle Elektrik'in sayaç panoları tehlike saçıyor. Bazı panolarda kabloların dışarıya kadar sarktığını gören vatandaşlar bu durumun korkuya neden olduğunu söyledi.

Güvenlik riski oluşturduğunu dile getiren esnaf ve mahalle sakinleri elektrik dağıtım şirketi yetkililerinin buna bir çözüm bulmasını istiyor. - MARDİN