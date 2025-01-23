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Mardin'de Kırık Elektrik Panoları Tehlike Saçıyor

Mardin'de Kırık Elektrik Panoları Tehlike Saçıyor
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Kızıltepe ilçesinde, apartman ve iş yerlerinin önündeki kaldırımlarda bulunan Dicle Elektrik'e ait kapakları kırık ve açık olan elektrik panoları, vatandaşlarda korku yaratıyor. Mahalle sakinleri, güvenlik riski oluşturan bu duruma acil çözüm bekliyor.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde kaldırımlar üzerine konulan Dicle Elektrik şirketine ait kapakları kırık ve açık olan elektrik panoları tehlike saçıyor.

Koçhisar Mahallesi Ersoylu Caddesi üzerinde apartman ve iş yerlerinin hemen önündeki kaldırımda bulunan kapakları kırık ve açık olan Dicle Elektrik'in sayaç panoları tehlike saçıyor. Bazı panolarda kabloların dışarıya kadar sarktığını gören vatandaşlar bu durumun korkuya neden olduğunu söyledi.

Güvenlik riski oluşturduğunu dile getiren esnaf ve mahalle sakinleri elektrik dağıtım şirketi yetkililerinin buna bir çözüm bulmasını istiyor. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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